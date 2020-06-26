Coşkun Sabah: Bunu ispat edene 1 milyon dolar vereceğim

Müzisyen Coşkun Sabah, son dönemde yoğun eleştiri alan 'Geçinemiyorum' sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İspat edene 1 milyon dolar vereceğim"

“Parası olmayan beni anlayamaz” sözleriyle son zamanlara damgasını vuran ve çok sayı da eleştiri alan Coşkun Sabah, sözlerinin çarptırıldığını ifade ederek, “Benim ağzımdan ‘Geçinemiyorum’ kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene 1 Milyon dolar noter huzurunda vereceğim. Ben ‘3-4 ay sorun olmaz. Ama sonra da hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Benim kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin sadece 900 euro kirası var. Benim şahsi kredilerim var. Çünkü rahat duran insanlar değiliz. Bir paramız birikiyor direk bir yer alıyorum. Bunların giderleri var. Benim söylediğimi kaç sanatçı söyledi ama kabak benim başıma patladı” dedi.