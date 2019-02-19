Coşkun Demirbakan kimdir nerelidir?

Adanaspor, Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdığı öğrenildi. Peki Coşkun Demirbakan kimdir? Coşkun Demirbakan hangi takımlarda görev yaptı?

Adanaspor Kulübenden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Coşkun Demirbakan ile sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Demirbakan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Coşkun Demirbakan kimdir?

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. Futbola babasının görevi nedeniyle 16 yaşında İstanbul Çamlıcaspor’da başladı. 17 yaşındayken Fenerbahçe genç takımında, bir yıl sonra da Fenerbahçe A Takımı’nda oynamaya başladı. 1973 yılında Malatyaspor, 1974 yılından itibaren Eskişehirspor formasını giydi. 1977 yılında Eskişehirspor’a tarihinin en büyük paralarını kazandırarak Fenerbahçe’ye transfer oldu. Amatör, Ordu ve A Milli Takım’ın formalarını çeşitli kez giydi. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe formasıyla 3 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Sakaryaspor formasıyla da bir kez 2. lig şampiyonluğu yaşadı ve aktif futbol hayatına nokta koyarak antrenörlüğe başladı. Çalıştırdığı takımların çoğunu PTT 1. Lig play-off maçlarına taşıyan Demirbakan, üç takıma Play-Off finali oynattı. Sakaryaspor, Diyarbakırspor gibi takımları da şampiyon yaparak bu kentlere Süper Lig heyecanı yaşattı. Türkiye’nin ilk “UEFA Pro Lisanslı” hocaları arasında yer alan Demirbakan’a büyük sevgi gösteren Anadolu kulüplerinin taraftarı onu “İmparator” unvanıyla onurlandırdı.