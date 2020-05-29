Coşkun Çetin: “Dünyada Korona virüs sürecinde online işlemler ve mobilite pik yaptı”

Webmaster platformu R10.net’in Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Çetin, korona virüs sürecinde firmaların zorunlu olarak online satışa yöneldiğini; ancak bu yönelmede firmaların hem hazırlıksız hem de kriz yönetimlerinin olmaması nedeniyle müşterilerine ulaşamadıklarını açıkladı.

“Pek çok firma online satışa yöneldi ancak başarılı olamadı”

Coşkun Çetin, ticaret yapmak isteyen firmaların fiziki ortam haricinde ticaretlerine devam edebilmeleri için internet üzerinden iş yapmalarının ve hedefledikleri kitleye ulaşabilmenin büyük bir önem arz ettiğini vurguladı. Medya sektörü gibi artık ticaret sektörünün de tamamen online ortama yöneleceğinin altını çizen Çetin, “Korona virüsü süreci bize gösterdi ki, online altyapısını güçlü tutan firmalar bu süreci başarıyla tamamlıyorlar. Hem mevcut müşterilerini ellerinde tutmaya hem de yeni müşteriler kazanmaya devam ediyorlar. Online altyapısı olmayan firmalar ise mevcut müşterilerini kaptırdılar. Yeni dünya düzeni bilişim üzerine kurulu online bir düzendir. Buna uyum sağlayamayan firmalar ne yazık ki ayakta kalamayacaklar” dedi.

Gelecek internette

Coşkun Çetin açıklamalarına şöyle devam etti; "Korona virüsünün hızlı bir şekilde yayılmasının ardından, ülke olarak evde kalmanın ve sosyal mesafeyi korumanın önemini anladık. Bu süreçte tartışmasız tüm hayatımız internet oldu. Sadece sosyal medya hesaplarımızı değil, online alışveriş yapabildiğimiz web sitelerini ve uygulamaları da daha yoğun olarak kullanmaya başladık ve birçok siparişimiz kargoların yetiştirilememesinden dolayı iptal edildi. Bu krizi yönetemediklerinin en büyük göstergesiydi; firmalar ellerinde olmayan ya da stokları yetersiz olan ürünleri de pazarlıyor. Oysa ki kriz yönetimi, insanların temel ihtiyaçlarını en doğru kanallar ile onlara ulaştırmayı amaçlar. Bunda başarılı olamayan firmalar hakkında birçok şikayet oluşurken, bazı firmalar ise direk olarak sitelerine belli uyarılar ekleyip bu süreçte hizmet veremeyeceklerini açıkladılar. Türkiye’nin en büyük firmaları ise çalışmalarına hız kesmeden devam ederek, mobilya ürünlerini veya araba satın alacakların dahi, kapısına kadar aldıkları ürünleri 48 saat içerisinde teslim edebilen bir zincire sahip oldular. Tüm dünyada Korona virüs sebebiyle online işlemler ve mobilite pik yaptı.”

Coşkun Çetin için korona virüs süreci

Korona virüsü sürecinde devletin almış olduğu kararları ekibiyle birlikte harfiyen uyguladıklarını söyleyen Coşkun Çetin, Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüş olduğu R10.net ve Megatrhost.com firmaları için de aynı kuralları uygulayarak, evde hizmet vermeye başladıklarını belirtti. Üstelik evde geçirilen zamanda, sitelerinin hitlerinin 3’e katlandığını belirterek, webmasterların ve evden çalışmak isteyen insanların aktif olarak R10.net üzerinden hizmetlerini başka insanlara ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. Türkiye’nin en büyük firmalarının R10.net’e üye olmak için e-mail gönderdiklerini ve bireysel ya da ticari amaçla kullandıkları sitelerinin, uygulamalarının tüm ihtiyaçlarını R10.net’te bulunan webmasterlar üzerinden çözümlediklerini açıkladı.

Üyelik işlemleri kolaylaştı

Çetin, korona sürecinde üyelik sistemini değiştirerek, üye olmak isteyenlerin daha kolay bir şekilde siteye dahil olmalarını sağladıklarını da açıkladı. Çetin son olarak da "R10.net bilindiği üzere davetiye sistemi ile çalışan ve üyelerinin birbirleri ile network oluşturmasını amaçlayan bir platform olarak 2005 yılında hayata geçti. 2013 yılında tüm hisseleri ve hakları tarafımca satın alınarak, yeni bir anlayış ile bu platformu yönetmeye başladık. Yönetim sürecimizin şu an 7. yılı içerisinde olmamıza rağmen, biz kriz yönetimi anlamında geçmiş yıllarda karşılaştığımız tüm sorunları test ederek, hizmet kesintisi olmadan üyelerimizin ve üye olmayanların da siteye rahatlıkla ulaşarak, bilgi edinmelerini sağladık. Bu süreçte hit oranlarımızda ciddi artış olurken, sunucularımızı en verimli hale getirerek, kesinti ve veri kaybı olmadan, her gün yaklaşık 500 bin kişinin aktif olarak sitemizi kullanmaya devam etmesini sağladık. Elbette bu süreçte bize gelen bazı talepler de çoğalmaya başladı. En büyük ve en fazla şikâyet aldığımız konu davetiyeli üyelik sistemiydi. Bunu değiştirerek hem mail aracılığı ile ve hem de başvuru formu üzerinden, üye olmak isteyenlerin kendilerini tanıtarak üyelik işlemini yapmalarını sağladık. Bunun için ekibimize yeni dahil ettiğimiz kişiler, gelen başvuruları titizlikle inceleyerek ve başvuruda bulunan kişi ya da firmaları araştırarak, başvurularını onayladılar" diyerek sözlerini tamamladı.