  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar: İkiz kule filminin ikincisi nerede çekilecek?

Dünya gündemine oturan Libya'daki patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, İkiz kulelere benzer bir tezgahın planlanabileceğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 00:51:00 - 2020-08-06 00:55:39
Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar: İkiz kule filminin ikincisi nerede çekilecek?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamanın yankıları devam ediyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Fransa'nın Lübnan'da bir şeyler planladığını ima etti.

11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de gerçekleşen İkiz Kulelere yapılan saldırının bir benzerenin Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde tezgahlanabileceğine dikkat çeken Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Beyrut’a gidiyor. Fransa dışişleri bakanı Drian patlamadan bir hafta önce Beyruttaydı.
Paris savcılığı yaralanan Fransızları bahane edip Lübnan’a soruşturma açıyor. Fransa Lübnan’da arayışta. Siyonist cephe İkiz kule filminin ikincisini Eyfel kulesindemi çekecek? Takipteyiz" yorumunda bulundu.

Yunan neden sabah akşam Ayasofya diyor? Başbuğ'dan ilginç analiz
Yunan neden sabah akşam Ayasofya diyor? Başbuğ'dan ilginç analiz

Gündem

Yunan neden sabah akşam Ayasofya diyor? Başbuğ'dan ilginç analiz

Çoşkun Başbuğ ABD, Fransa ve Almanya'nın kirli oyununu açıkladı
Çoşkun Başbuğ ABD, Fransa ve Almanya'nın kirli oyununu açıkladı

Gündem

Çoşkun Başbuğ ABD, Fransa ve Almanya'nın kirli oyununu açıkladı

Türkiye'den patlamanın yaralarını sarmaya çalışan Lübnan'a buğday desteği
Türkiye'den patlamanın yaralarını sarmaya çalışan Lübnan'a buğday desteği

Aktüel

Türkiye'den patlamanın yaralarını sarmaya çalışan Lübnan'a buğday desteği

Patlamanın ardından Lübnan'dan flaş karar!
Patlamanın ardından Lübnan'dan flaş karar!

Dünya

Patlamanın ardından Lübnan'dan flaş karar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı