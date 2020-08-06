Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar: İkiz kule filminin ikincisi nerede çekilecek?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamanın yankıları devam ediyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Fransa'nın Lübnan'da bir şeyler planladığını ima etti.

11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de gerçekleşen İkiz Kulelere yapılan saldırının bir benzerenin Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde tezgahlanabileceğine dikkat çeken Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Beyrut’a gidiyor. Fransa dışişleri bakanı Drian patlamadan bir hafta önce Beyruttaydı.

Paris savcılığı yaralanan Fransızları bahane edip Lübnan’a soruşturma açıyor. Fransa Lübnan’da arayışta. Siyonist cephe İkiz kule filminin ikincisini Eyfel kulesindemi çekecek? Takipteyiz" yorumunda bulundu.