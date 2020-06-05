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Aktüel

Çorum'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:35:11 -
Çorum'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Muhammed Ali K'ye (19), seyir halindeki bir otomobilden tabanca ve tüfekle ateş açıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve ardından otomobille kaçan şüphelilerin Mustafa B. (20), H.Ü. (17) ve B.A. (18) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden Mustafa B'nin olay sırasında seken saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandığı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi.

H.Ü. ve B.A. da kısa sürede ekiplerce yakalandı.

Araçta yapılan aramada, tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi bulundu.


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