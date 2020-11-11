Çorum'daki "rekortmen fidanlar" geleceğe nefes olmak için büyüyor

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe nefes" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında geçen yıl "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekoru kırılan Çorum'da toprakla buluşturulan 303 bin 150 fidanın yüzde 95'inin tuttuğu tespit edildi.

Endonezya'ya ait "1 saat içinde en çok fidan dikme" rekorunun geliştirilmesi için Çorum'da yaklaşık 1,5 ay süren hummalı bir çalışma yürütülmüş, 11 Kasım 2019'da Celilkırı mevkisindeki 150 hektarlık alana Guinness yetkililerinin gözetiminde yaklaşık 3 bin kişilik ekiple 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikilmişti.



Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyetin de görev yaptığı rekor denemesinin ardından rekorun tescil belgesi, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye takdim edilmişti.

Guinness Ormanı'nın bakımı ve gelişimi, Çorum Orman İşletme Müdürlüğünce takip ediliyor. Düzenli aralıklarla bakımı yapılan fidanların boy verip "doğaya renk, geleceğe nefes" olması için yoğun çalışma yürütülüyor.

İlkbahar aylarında bakım kapsamında karaçam ve sedir fidanları ile tamamlama dikimi yapılan sahada fidanların tutma başarısının artması ve daha iyi gelişim sağlanması amacıyla mayıs-ağustos aylarında fidanların yer aldığı teraslar otlardan arındırılıp çapalandı.

Kurak geçen yaz aylarında olası kurumaların önlenmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle ormanın tamamı düzenli aralıklarla sulandı.

- Fidanların yüzde 95'i tuttu, yüzde 5'i tamamlanacak

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaç dikme dünya rekorunun Çorum'da bulunmasının hem kent hem de ülke için gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Fidanların özenle yetiştirildiğini vurgulayan Çiftçi, "Eylül ayı fidan sayımlarına göre sahada yüzde 95 fidan tutma başarısı gözlemlenmiştir. Kuruyan yüzde 5 kadar fidanın yerine sonbahar fidan dikimi ile tamamlama yapılacaktır. Binlerce vatandaşımızın emeğiyle dikilen fidanların gelişimlerini dikkatle takip ediyoruz." dedi.

Rekorun Çorum'a yakıştığını dile getiren Çiftçi, "150 hektarı aşkın orman alanımız ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeryüzü bize atalarımızdan kalan miras değil, çocuklarımıza bırakacağımız emanettir. Dolayısıyla fidanlarımıza ve ormanlık alanlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, dünyadaki orman varlığının son yıllarda azaldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Son 20 yılda dünya genelinde ormanlık alanlar üzerindeki baskının artması sebebiyle orman varlığı azalırken ülkemiz, orman varlığını arttıran ender ülkelerden biri olmuştur. İlimizde 11 Kasım 2019'da dikilen 303 bin 150 fidanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi, ülkemizin yaptığı ağaçlandırma çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Devletimiz ve Çorum halkının bir araya gelerek böylesine anlamlı bir rekora imza atmış olması, ilimiz için haklı bir gurur vesilesi olmuştur."

- Çorum Belediyesi anıt inşa etti

Çorum Belediyesi de rekorun kesinleşmesinin ardından kent merkezindeki Hürriyet Meydanı'na, üzerinde "Guinness Rekortmeni Çorum" yazılı anıt inşa etti.

Tarihi Saat Kulesi'nin yanına dikilen anıt, kente dışarıdan gelenlerin ilgisini çekiyor.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, fidanların büyüdüğünü görmenin büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu vurguladı.

Çorum'da rekor ormanı oluşması için binlerce kişinin aynı anda çaba harcadığının altını çizen Aşgın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla rekor sayıda fidanı toprakla buluşturmuştuk. Rekorun bizim için anlamı büyük. Çorum, dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalandığı yer. Dolayısıyla şehrimiz kardeşlik ve barışın, coğrafi olarak dünyanın, bu rekorla da ağaç sevgisinin merkezi olan kadim bir şehir. Çorum olarak doğa sevgisi konusunda duyarlılık oluşturma adına böyle bir rekora sahip olmak, büyük bir gurur kaynağı." diye konuştu.



