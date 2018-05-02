Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çorum'daki esrarengiz olayla ilgili Başkan'dan açıklama

Çorum'da, genç kızın akşam saatlerinde geldiği mezarlıkta bir kabrin başında gözyaşı döktüğü iddiası üzerine, olayın aydınlatılması için söz konusu bölgeye belediye tarafından güvenlik kamerası yerleştirildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:23
Çorum'daki esrarengiz olayla ilgili Başkan'dan açıklama

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu  Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç bir kızın ağladığını görünce  durumu mezarlık görevlilerine bildirdi.

Görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye  rastlanmadı. Ertesi gün akşam saatlerinde kızın yine mezarlıkta olduğu ihbarı  üzerine görevliler, polise haber verdi.

Ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir  sonuç alınamadı. Bunun üzerine mezarlık görevlileri tarafından genç kızın başında  ağladığı iddia edilen kabre, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne?  Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakıldı.

Kameranın görüntüleri, mezarlık görevlileri ve polis tarafından takip edilecek.

"KONU MEZARLIK VE GECE VAKTİ OLUNCA GİZEMLİ BİR HALE GELMİŞ"

Belediye Başkanı Zeki Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye  kadar yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadığını söyledi.

"Bir vatandaşımız 17-18 yaşında olduğu tahmin edilen siyah giyimli bir  kişinin, 'Beni neden bırakıp gittin?' diye ağladığını duyunca araştırma yapmış"  diyen Gül, şöyle devam etti:

"Kimseyi görememişler. İkinci gün de aynı şey olunca mezarlıklar  müdürlüğündeki arkadaşlarımız konuyu Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş. Polislerin  aramaları sonucunda bir şey bulunmamış. Konu mezarlık ve gece vakti olunca  gizemli bir hale gelmiş. Gizemli bir ortam olunca konu ilgi çekti. İlçelerden,  diğer illerden gelip 'Konu nedir?' diye merak eden vatandaşlarımız var. Kaybolan  bir cisim gibi tanımlamışlar."

Bu hareketlerin normal bir kişi tarafından yapılmayacağını düşündüğünü  belirten Gül, "Ya yakınını kaybetmiştir ya da yakınını kaybettikten sonra  mezarlıklarla ilgili duygusal hale bürünmüş bir vatandaşımız olduğunu  düşünüyorum. Bugüne kadar tespit edilmiş bir durum yok." dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:23
  1. Çorum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te feci kaza can aldı!
    1. Gaziantep'te feci kaza can aldı!
    2. Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa..
    3. Adana’da trafik kazası: 3’ü ağır 7..
    4. Rusya'da 19 yıl sonra bir ilk..
    5. DP Demirtaş'ı Abbasağa'da açıklayacak!
    6. KKTC skandalı! Akıl karı değil
    7. Üniversiteli genç vekillik için..
    8. Celta Vigo'da Emre Mor krizi!..
    9. Yunanistan'dan haddi aşan yeni Türkiye..
    10. Baltalı cinayetin faili tutuklandı!
    11. ASKON: S&P'nin kararı skandallar..
    12. Otomobil yayalara çarptı: 2 kişi yaralı
    13. Hakkari'de 2 komiser yardımcısına FETÖ..
    14. Eski Erzincan Milletvekili Karsu..
    15. Türkiye'yi de yakından takip ediyor!
    16. Çocuk katillerinden skandal savunma:..
    17. Emekliler ilk bayram ikramiyelerini..
    18. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
    19. Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel..
    20. Yavru baykuşlar koruma altına alındı
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!