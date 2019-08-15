0553 313 94 23

Çorum’da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde 1 motosiklet ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:16
Çorum’da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde 1 motosiklet ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.


Kaza, Çorum - Mecitözü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elvan Çelebi köyünden Mecitözü istikametine seyir halinde olan Mehmet D. yönetimindeki BC-HS 16 plakalı otomobil gece karanlıkta fark edemediği Yaşar Sarıca yönetimindeki motosiklete, kaza nedeniyle aniden fren yapan otomobile ise Yasin U. yönetimindeki 19 SN 555plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklete bu kez de Ali Y. yönetimindeki 19 EY 849 plakalı otomobil çarptı.


Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Mehmet, Safiye, Emin, Hatice, Hilal, Mehmet Emin D., Hatice, Ömer Alp ve Fatma Zehra U. ile Yalçın ve Yıldız Y. ve Funda A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabus devam ediyor: Bir saldırı daha!
    1. Kabus devam ediyor: Bir saldırı daha!
    2. Resesyon sinyali: Bir anda 800 puan indi
    3. Yerli olarak üretildi! Yeni özelliğini..
    4. Çorum’da zincirleme trafik kazası: 15..
    5. Acı bilanço açıklandı: 52 ölü, 427..
    6. Brezilya başkanı Arjantin’i..
    7. Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza..
    8. Derepazarı’nda 3 bin pideli ‘Pide ve..
    9. Havaya rastgele ateş açan 3 kişi..
    10. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İstanbul..
    11. 'Süper Lig'in sürpriz yapan takımı..
    12. Donald Trump: Şi, Hong Kong sorununu..
    13. Yüzde 95'i tamamlandı! bu yıl sonu..
    14. Frank Lampard: Takımımın..
    15. Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı!..
    16. Kabul etmediler: 2 milyon kişi..
    17. Rusya açıkladı: Türkiye ile ortak..
    18. Ve sevindirici haber verildi! Doğalgaz..
    19. Rest çektiler: 2 milyon kişi..
    20. Rusya duyurdu: Türkiye ile ortak yapıldı
    21. D-100 Karayolunda faciadan dönüldü
    22. 15.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    23. UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı..
    24. Samandağ’da çıkan yangın kontrol..
    25. Buluşmak için randevulaştığı..
    26. Adana’da apartman dairesinde yangın
    27. Liverpool’lu taraftarların Taksim’de..
    28. Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
    29. Adana’da eli satırlı saldırgan dehşet..
    30. Divock Origi: “Türkiye Ligi kaliteli..
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Gerilimde son perde! 'Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız!'
    Gerilimde son perde! 'Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız!'
    Üniversite kazanan öğrencilere uyarı! Sakın imzalamayın
    Üniversite kazanan öğrencilere uyarı! Sakın imzalamayın

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
    AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
    Büyük skandal 30 yıl sonra ortaya çıktı! Başbakan özür diledi
    Büyük skandal 30 yıl sonra ortaya çıktı! Başbakan özür diledi