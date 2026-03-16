Yerel Çorum’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı!
Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı!

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı!

Çorum’un Gülabibey Mahallesi’nde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil elektrik trafosuna çarparak durabilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza, Çorum merkez Gülabibey Mahallesi Bağcılar 6. Cadde üzerinde meydana geldi.

Emine A. yönetimindeki işçi minibüsü ile Abdulsamet Ş. idaresindeki otomobil kavşakta şiddetli şekilde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan tarım işçileri Sadegül A., Hanife B., Özcan Ç. ile Suriye uyruklu Manet K.G. ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışma sırasında savrulan otomobilin çarptığı bir elektrik trafosunda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, devrilen minibüs ve otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

