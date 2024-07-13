Çorum'da şoke eden karar! Siz ciddi misiniz beyler?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Çorum'da odun ateşiyle ekmek ve pide yapımının yasaklandığını ve fırınların doğalgaza geçmek zorunda olduğunu yazdı. "Ne hassasiyet ama!.. İş ekmek fırınında odunun çıkardığı dumana kadar geldiyse Çorum'un en büyük derdi karbon ayak izi olmalı. Herhalde arada da kentin doğalgaz dönüşüm piyasasını canlandırmak istiyorlar" sözleriyle karara tepki gösteren Altınok, şunları kaydetti:

"Çorum'dan bir okur yazmış.

Bir süre önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fırıncılar Odası Başkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda Çorum'daki fırınlarda odun ateşiyle ekmek ve pide yapılması yasaklanmış.

45 gün içerisinde tüm fırınlar doğalgaz sistemine geçmek zorundaymış. Aksi takdirde doğalgaza geçmeyen fırınlara ilk etapta 200 bin lira, ikinci uyarıda ise katlamalı olarak cezai işlem uygulanacakmış.

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Fırıncı esnafına, Fırıncılar Odası'ndan gönderilen yazıda çevre kirliliğine vurgu yapılarak bu kararın alındığı bildirilmiş.

Ne hassasiyet ama!.. İş ekmek fırınında odunun çıkardığı dumana kadar geldiyse Çorum'un en büyük derdi karbon ayak izi olmalı. Herhalde arada da kentin doğalgaz dönüşüm piyasasını canlandırmak istiyorlar.

Siz ciddi misiniz beyler?

Kırık yılın başı yan yana gelip işbirliği yaptınız ve gözünüze bu büyük sorun mu battı?

Yoksa Çorum sadece torbadan çıkan bir pilot bölge mi?

Ekmeğin, pidenin lezzetlisi, sağlıklısı odun ateşinde pişen olduğunu hepimizden iyi bilen fırıncı esnafı bu işe razı mı?"