Çorum'da seyir halindeki araç alev aldı

Burak Ergişi yönetimindeki 19 TN 709 plakalı otomobili ile Bahçelievler Mahallesi Minibüs Durağı yakınlarında seyir halindeyken otomobilden dumanları geldiğini fark edince kenara çekti. Kendi çabalarıyla yangını söndüremeyen Ergişi itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana geldi.