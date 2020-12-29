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Aktüel Çorum'da "Kim o" sorusuna "hırsız" yanıtına rağmen kapıyı açan ev sahipleri uyarıldı
Aktüel

Çorum'da "Kim o" sorusuna "hırsız" yanıtına rağmen kapıyı açan ev sahipleri uyarıldı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir mizansenle tepkisini ölçtüğü vatandaşlara, hırsızlık olaylarına karşı tedbirleri içeren broşür dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:38:29 -
Çorum'da "Kim o" sorusuna "hırsız" yanıtına rağmen kapıyı açan ev sahipleri uyarıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir mizansenle kapı zillerine basıp tepkisini ölçtüğü vatandaşları, hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentteki ana cadde, meydan ve sokaklarda, vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirleri içeren broşür dağıttı.

Ekipler ayrıca ara sokaklarda rastgele apartmanların zillerine basarak, vatandaşların tepkilerini ölçtü.

Ziline basılan ve "Kim o?" diye soran bazı vatandaşların, polisin "hırsız" yanıtına rağmen bina kapısını açtığını gören ekipler, içeri girerek ev sahiplerini bilgilendirdi.

"Kim o?" dahi demeden kapısını açan vatandaşları da uyaran ekipler, "Zile kimin bastığını bilmeden, hatta tanımadığınız kişilere kapınızı açmayın. Evden kısa süreliğine çıksanız dahi kapınızı kilitlemeyi ihmal etmeyin." diye uyardı.

Polis ekiplerine uyarılarından ötürü teşekkür eden vatandaşlar ise bundan sonra daha dikkatli davranacaklarını söyledi.


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