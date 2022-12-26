Çorum'da kaza: 6 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Aykan'ın kullandığı 19 TN 589 plakalı otomobil ile Ali İsmail Esen idaresindeki 19 ADF 615 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Sincan köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Sadık Atak, Hülya Aykan, Şahinaz Uysal ve Melisa Kürt, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.