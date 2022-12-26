  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Yerel Çorum'da kaza: 6 kişi yaralandı
Yerel

Çorum'da kaza: 6 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 04:43:00 -
Çorum'da kaza: 6 kişi yaralandı

Mehmet Aykan'ın kullandığı 19 TN 589 plakalı otomobil ile Ali İsmail Esen idaresindeki 19 ADF 615 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Sincan köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Sadık Atak, Hülya Aykan, Şahinaz Uysal ve Melisa Kürt, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23