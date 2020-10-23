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Aktüel Çorum'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Çorum'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:23:25 -
Çorum'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla otobüsün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sedat Deve yönetimindeki 19 LA 484 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Mezbahane Kavşağı'nda İlhan Çınar idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobildeki İsmet Gül (80), olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü ise ambulansla Alaca Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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