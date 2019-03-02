0553 313 94 23

Çorum’da imalat sanayi araştırması

Çorum’da imalat sanayi sektörünün durumunun araştırılmasını ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:59
Çorum’da imalat sanayi araştırması

Çorum’da imalat sanayi sektörünün durumunun araştırılmasını ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak ve Teknokent Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.


Ziyarette, OKA çalışmaları, teşvik sistemi başta olmak üzere devlet destekleri, ar-ge faaliyetleri, Çorum Teknokent’ in çalışmaları ve işbirliklerinin geliştirilmesi konuları yanı sıra, sanayi sektörünün gelişmesi, KÜSİ-Kamu Üniversite Sanayi işbirliklerinin faaliyetleri ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.


Vali Çiftçi, Çorum’da öne çıkan imalat sanayinin durumu, gelişme eksenleri, ihracatın artırılması, iş birliklerinin geliştirilmesi, atık yönetimi konularının detaylı olarak ele alınmasını, yalın üretim başta olmak üzere verimliliğin geliştirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı noktasında işletmelere destek olunması talimatını verdi.


Çorum’ da imalatçı firmalar başta olmak üzere, işletmelere yönelik saha ziyaretleri yapılmasını, firmalarla bire bir görüşülmesi çağrısında bulunan Vali Çiftçi, çıkan sonuçlara göre sektör odaklı eylem planları ve uygulamaların geliştirilmesini istedi.


Ziyarette Sungurlu MYO Müdürü Ömür Demirer, Hitit Üniversitesi SEM Müdürü Dr. Öğretim Eşref Savaş Başçı, Dr. Öğretim Üyesi Cihat Savsar, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın ile OKA uzmanları hazır bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ersel Uzğur: “Uzatmada yediğimiz gol Bursaspor adına futbol şansı, bizim adımıza futbol şansızlığı”
    1. Ersel Uzğur: “Uzatmada yediğimiz gol..
    2. Karşıdan karşıya geçmek isterken..
    3. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    4. Bahreyn'den AB'ye Hizbullah'ı terör..
    5. Cinayetin ses kayıtlarını mahkemede..
    6. Londra derbisinde kazanan çıkmadı
    7. "Tüm ekip arkadaşlarıma destek ve..
    8. Sarı Yelekliler’in 16’ncı haftası..
    9. Ahşap baraka alevlere teslim oldu,..
    10. Futsal müsabakakaları Safranbolu’da..
    11. Çorum’a iki adet mobil atık merkezi
    12. Otomobildeki cinayetin zanlısı..
    13. Galatasaray kafilesi Erzurum’da
    14. Milas’ta ev yangını: 1 ölü
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gizem..
    16. Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu; 1..
    17. Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
    18. Bakan Kurum, Antalya’da ok attı
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    20. AK Parti'nin Trabzon mitingi
    21. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    22. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    23. "Türkiye, teröristleri kaynağında..
    24. Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli..
    25. Midyat’ta 200 öğrencinin katılımı ile..
    26. Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
    27. Yeşilay’dan "Sağlıklı hayat" yürüyüşü
    28. Ali Ekinci’den gövde gösterisi
    29. Muhterem Kılıç: Her seçim birbirinden..
    30. "Projeleri hizmet anlayışını yarıştırın"
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...