  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber! Aslan'ın evinden çıkış yok! Siyonistlerden alçaklık! Bir de dalga geçiyorlar Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da tarihi rest! Siyonistlerin Afrika oyununu Addis Ababa’da bozdu
Kobi Çorum’da ihracata destek hamlesi! KOBİ’ler için yeni merkez kuruluyor
Kobi

Çorum’da ihracata destek hamlesi! KOBİ’ler için yeni merkez kuruluyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çorum’da ihracata destek hamlesi! KOBİ’ler için yeni merkez kuruluyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen proje kapsamında Uluslararası Ticaret Destek ve Eğitim Merkezi kurulacak. Merkezle birlikte KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor..

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iş dünyasına yönelik önemli bir proje için ilk adım atıldı. Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirilen "Developing Trade Networks for a Common Future - Ortak Bir Gelecek İçin Ticaret Ağlarının Geliştirilmesi" projesinin açılış töreni, Sungurlu Öğretmenevi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

 

Ticari bağları güçlendirmeyi hedefliyor

STSO koordinatörlüğünde, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Programı kapsamında yürütülen proje, Sungurlu ve Bulgaristan’ın Gotse Delchev bölgeleri arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında STSO bünyesinde kurulacak olan Uluslararası Ticaret Destek ve Eğitim Merkezi, bölgedeki KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini artırarak AB standartlarında ticaret yapmalarına imkan sağlayacak. Program kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü proje danışmanı Öğretim Görevlisi Metin Karaman’ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Murat Atan "AB-Türkiye Dış Ticareti", Prof. Dr. Yücel Uyanık ise, "Kurumsallaşma ve Çalışma Hayatı" üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. Projenin teknik paydaşları olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Çorumlu Bürokratlar Derneği de etkinlikte hazır bulundu. Açılış törenine Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ile protokol üyeleri katılım sağladı.

 

Düzenlenen programda konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Uluslararası Ticaret Destek ve Eğitim Merkezi kurulacak, ihracat, Avrupa Birliği standartları, mevzuat uyumu ve sürdürülebilir ticaret alanlarında iş dünyasına yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulacaktır. Projenin ana ortağı Bulgaristan Gotse Delchev Ticaret ve Sanayi Odası olup, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Çorumlu Bürokratlar Derneği teknik ve kurumsal paydaşlar arasında yer almaktadır" dedi.

KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!
KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!

Kobi

KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!

KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi
KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi
Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi

Kobi

Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi

KOBİ’lere uluslararası proje fırsatı!
KOBİ’lere uluslararası proje fırsatı!

Kobi

KOBİ’lere uluslararası proje fırsatı!

ROKETSAN’dan dikkat çeken hamle! 15 KOBİ uluslararası vitrine çıkarıldı
ROKETSAN’dan dikkat çeken hamle! 15 KOBİ uluslararası vitrine çıkarıldı

Kobi

ROKETSAN’dan dikkat çeken hamle! 15 KOBİ uluslararası vitrine çıkarıldı

10 milyon liralık destek başlıyor! KOBİ’ler ve yerel üreticiler için yeni program
10 milyon liralık destek başlıyor! KOBİ’ler ve yerel üreticiler için yeni program

Kobi

10 milyon liralık destek başlıyor! KOBİ’ler ve yerel üreticiler için yeni program

Samsun’da KOBİ’ler için kritik toplantı!
Samsun’da KOBİ’ler için kritik toplantı!

Kobi

Samsun’da KOBİ’ler için kritik toplantı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23