  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor
Aktüel

Çorum'da halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:49:31 -
Çorum'da halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polisler, özel halk otobüslerini sosyal mesafe ve yolcu sayısı açısından denetliyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince virüsün bulaşı riskini azaltmak amacıyla alınan kararla, kentteki özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Denetleme kapsamında bir sivil polis memuru, yolcu yoğunluğu yaşanan saatlerde farklı güzergahlarda özel halk otobüslerine binerek yolcu sayısını kontrol ediyor. Yolcu sayısının belirlenen sınırın üzerinde olması durumunda resmi ekiplere haber verilerek otobüs sürücüsüne İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 3 bin 292 lira idari para cezası uygulanıyor.

Üç gündür yürütülen "gizli polis" uygulamasıyla otobüslerde aşırı yolcu taşımanın önüne geçildiği gözlendi.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Hürriyet Meydanı'ndaki durakta otobüs sürücüsü ve yolcularını bilgilendirdi.

Görevli sivil polis memurunun otobüse vatandaş gibi bindiğini belirten Demir, "Her otobüste sivil trafik görevlilerimiz mevcut. Bu otobüste de var. Yoğunluk olursa bize telefonla mesaj atıp konum bilgisi veriyor. En yakın ekibimiz gidip gerekli cezası uyguluyor. Yoğunluk yaşanan saatlerde ger otobüste bir sivil polis görevlendiriyoruz. Biz bunu sizin sağlığınız için yapıyoruz." dedi.

Demir, ayrıca, kolluk ve sağlık görevlilerinin üzerindeki yükün ancak vatandaşın kurallara uymasıyla azalabileceğini vurguladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul'da yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.
16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 11 bin 601'e yükseldi. Hasta sayısı ise..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay