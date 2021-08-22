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Ekonomi Çorum'da halk ekmeğe zam
Ekonomi

Çorum'da halk ekmeğe zam

Çorum Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek fabrikası, 200 gram ekmek fiyatını 1,25 TL olarak belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 18:12:00 -
Çorum'da halk ekmeğe zam

Geçtiğimiz günlerde Çorum’da ekmeğe zam yapılarak 1.75 TL'ye satılmaya başlandığını hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 200 gramlık halk ekmeğin 1,25 TL’den satılacağını duyurdu.

Lemzi Çöplü, “Artan girdi fiyatları nedeniyle ekmek, Halk Ekmek büfelerinde 1,25 TL’den satılacak. 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren güncel fiyatlar geçerli olacak” dedi.

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