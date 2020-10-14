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Aktüel Çorum'da eve çarpan vincin şoförü hayatını kaybetti
Aktüel

Çorum'da eve çarpan vincin şoförü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:03:12 -
Çorum'da eve çarpan vincin şoförü hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde freni patlaması nedeniyle eve çarpan vincin yaralanan sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını yaşamını yitirdi.

İlçede elektrik direklerini değiştirmekle görevli şirkete ait vincin freninin boşalması sonucu bir eve çarparak durduğu kazada, araçta sıkışan ve itfaiye görevlileri tarafından çıkartılan sürücü Celal Eren, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçede dün akşam Eren'in kullandığı 07 CFS 79 plakalı vinç, freninin boşalması sonucu Mustafa Badak'a ait iki katlı evin önce bahçe duvarına, ardından da binaya çarpmış, araçta sıkışan Eren ile Servet Kurt, Şükrü Koçak ve Abdulhekim İlik araçtan çıkarılarak Sungurlu ve Alaca Devlet hastaneleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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