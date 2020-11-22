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Aktüel Çorum'da eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
Aktüel

Çorum'da eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 19:39:15 -
Çorum'da eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kayınbiraderi Serkan Ö. (32), eşi Alev Ö. (28) ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö'ye, ardından kayınvalidesi Gülizar Ö'ye tüfekle ateş ederek kaçan, 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan G.K. (37), merkeze bağlı Çalyayla köyünde yakalandı.

G.K'nin saldırıda kullandığı iddia edilen tüfek ile aracı, köy yakınlarında ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K, tutuklandı.

G.K'nin, emniyetteki ifadesinde, olaydan 7 ay önce eşinin başka bir erkekle arkadaşlık ettiğini öğrendiğini ve eşinin bu nedenle evi terk ettiğini belirterek, "Telefonlara bakmıyordu. Eşimin ağabeyi Serkan ve annesi Gülizar, eşimi benden ayırdı. Eşimi ve çocuğumu bana göstermediler. Eşimin adına kayıtlı, ancak kendi kullandığım aracı almaya çalıştılar. Bu sebeple olayı gerçekleştirdim." dediği öğrenildi.

Kentte 4 gün önce G.K, evlerine giden kayınbiraderi Serkan Ö, eşi Alev Ö. ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö'yü, ardından kayınvalidesi Gülizar Ö'yü tüfekle ateş ederek yaralamış, Serkan Ö. ve Gülizar Ö, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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