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Aktüel Çorum'da elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Aktüel

Çorum'da elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:29:45 -
Çorum'da elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Ortaköy ilçesinde mandırada elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Karahacip köyünde Hüseyin Büztaş'a ait 70 büyükbaş hayvanın bulunduğu mandırada elektrik kaçağı meydana geldi. Yem yerken kilitli mekanizmada meydana gelen elektrik kaçağında 9 büyükbaş hayvan akıma kapılarak telef oldu.

Jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile YEDAŞ ekiplerince mandırada inceleme yapıldı.

- Hayvanların sahibi "tarım sigortası" kullandığı için zararı karşılanacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da Büztaş'a ait ahırda incelemede bulundu. Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telef olan hayvanların ekonomik değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğunu söyledi.

Mandıra sahibi Büztaş'ın hayvanlarını sigortalattığını belirten Sarı, "Üzücü bir olay yaşandı ancak çiftçimizin tarım sigortası kullandığı için en azından ekonomik kayba uğramadan kısa sürede zararı telafi edilecek. Tarım sigortası kullandığı için kendisini tebrik ediyorum." dedi.

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