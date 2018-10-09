THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Çorum'da cezaevinde sargı beziyle kendini astı

L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Ali O. (37) kolundaki sarı bezi ile kendini asarak yaşamına son verdi.

09 Ekim 2018 Salı 19:55
Çorum'da cezaevinde sargı beziyle kendini astı

Olay, dün gece Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Cezaevisi hükümlüsü Ali O., geçen ay ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralanan Ali O., ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Taburcu edilen ve dün yeniden cezaevine konulan Ali O., kolundaki sargı bezi ile kendini tavana astı. Olayın haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri Ali O.'nun öldüğünü belirledi. Hastane morguna kaldırılan Ali O.'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:55
  1. Çorum
  2. çorum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    1. Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    2. Şişmanlık kalp damar hastalıklarını..
    3. Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!
    4. Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami, Başkan..
    5. BM'den Nikki Haley açıklaması:..
    6. Bebeğin ağlamasından ne istediğini..
    7. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    8. Karaman'da trafik kazası: 1 kişi..
    9. Çocuk parası yardımı 2019'da ne kadar..
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:..
    11. Zerdeçal deyip geçmeyin
    12. Otizimde bağırsak florasına dikkat!
    13. Davutoğlu'ndan 'Cemal Kaşıkçı'..
    14. Kaygı bozukluğu yaşayan biriyle..
    15. Memurlar Ocak 2019’da ne kadar aile..
    16. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    17. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
    18. Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede..
    19. Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı
    20. Terim'den Altay'a önce evet sonra ret
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!