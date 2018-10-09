Çorum'da cezaevinde sargı beziyle kendini astı

Olay, dün gece Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Cezaevisi hükümlüsü Ali O., geçen ay ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralanan Ali O., ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Taburcu edilen ve dün yeniden cezaevine konulan Ali O., kolundaki sargı bezi ile kendini tavana astı. Olayın haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri Ali O.'nun öldüğünü belirledi. Hastane morguna kaldırılan Ali O.'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.