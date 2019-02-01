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Çorum'da askeri araç devrildi! Yaralılar var

Çorum'un İskilip ilçesinde hareket halindeki bir askeri araç devrildi. Meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.

01 Şubat 2019 Cuma 21:13
Çorum'da askeri araç devrildi! Yaralılar var

Çorum'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.

Kaza, Çorum İskilip Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitmek için yola çıkan 19 JAA 122 askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Yaralı askerlerin durumu iyi

Kazada 3 asker yaralandı. Araçta sıkışan askerler, diğer sürücüler ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ardından 3 asker ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 21:13
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