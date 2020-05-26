  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çorum'da arıtma tesisinde cenin bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-26 20:02:24 -
Çorum'da arıtma tesisinde cenin bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da, atık su arıtma tesisinde cenin bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki Çorum Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte, su yüzeyinde cenin olduğunu gören görevliler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası cenin, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Uzun süre kanalizasyonda kaldığı için üzerinde zedelenme ve çürüme olduğu öğrenilen birkaç aylık ceninin, kent merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyona atıldığı ve tesise kadar geldiği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı