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Aktüel Çorum'da 9 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı
Aktüel

Çorum'da 9 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:13:29 -
Çorum'da 9 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 9 pozitif ya da temaslı kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında mahalle denetim ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini anlatan Çiftçi, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 9 kişinin karantina sürelerini tamamlamak üzere İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirildiğini bildirdi.

Mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden sürdürdüğünü ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"1 Ekim itibarıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde 787 ihlal ihbarı alınmıştır. Bu ihbarların 68'i asılsız ya da mükerrer ihbar olup kalan 719 ihbar için işlem yapılmıştır. Mahalle denetim ekiplerince 50 bin 616 kişi denetlenmiştir. İlimiz merkez ve ilçelerinde izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 355 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 6 bin 745 kişi ve iş yerine birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekiplerimizce evlerinde karantinada olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 9 kişi tutanakla tespit edilmiştir."



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