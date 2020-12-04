  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da 8 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor
Aktüel

Çorum'da 8 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:16:49 -
Çorum'da 8 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 8 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada 13 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda karantinaya alındığını, bu kişilerden günlük masraflarının tahsil edildiğini belirtti.

Çiftçi, ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket edenler tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 8 kişinin yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 22 bin 806 iş yeri ve kişiler, gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 100 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 105 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'a vatandaşlık teklifi: Bizim için gurur ve şereftir
Gündem

Selçuk Bayraktar'a vatandaşlık teklifi: Bizim için gurur ve şereftir

Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın emeğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İbado..
TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı
Gündem

TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı

Katıldığı televizyon kanalında ordunun satıldığını söyleyerek tepkileri toplayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Me..
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay