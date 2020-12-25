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Aktüel Çorum'da 5 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor
Aktüel

Çorum'da 5 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:30:13 -
Çorum'da 5 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 10 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda karantinaya alındığını, bu kişilerden günlük masraflarının tahsil edildiğini, ayrıca karantina kurallarını ihlal edenlere 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığını ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizen Vali Çiftçi, şunları kaydetti:

"Evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket edenler tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 5 kişinin yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 8 bin 931 iş yeri ve kişiler, gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 120 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 177 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."


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