  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum Valisi Çiftçi, terör gazisi Savurgan'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi
Aktüel

Çorum Valisi Çiftçi, terör gazisi Savurgan'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:07:24 -
Çorum Valisi Çiftçi, terör gazisi Savurgan'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Ahmet Savurgan'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi.

Vali Çiftçi, Savurgan ve ailesini makamında kabul etti.

Çiftçi, bir süre sohbet ettiği Savurgan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen devlet övünç madalyası ve beratını tevcih etti.

Çiftçi, gösterdiği fedakarlıktan ötürü Savurgan'a teşekkür ederek, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit aileleri ve gazilerimize de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır." Şeklindeki sözleri sonrası Karabağ’ın..
Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı

Avusturya'daki terör saldırısı örneğinde de görüldüğü gibi uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin illegal yapılarla ilişkilendirilmesi tehlikes..
Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor
Ekonomi

Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor

Eminevim, dikkat çeken yeni reklam filmiyle faizsiz ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin cevap aradığı soruların yanıt bulmasını sağl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay