Kobi Çorum OSB’de yollar yenilendi
Çorum Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen yol çalışmaları kapsamında Salih Aydın Bulvarı’nda 1700 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Çorum’da üretim ve istihdamın merkezlerinden biri olan Organize Sanayi Bölgesi’nde yol çalışmaları tamamlandı.

 

1700 ton asfalt serimi

Çorum Belediyesi, şehrin üretim ve istihdam merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yol çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda OSB’de bulunan Salih Aydın Bulvarı’nda asfalt öncesi mekanik çalışmaların ardından bin 700 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Başkan Aşgın’a, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Bölükbaş eşlik etti.

 

OSB’nin Çorum ve ülke ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Aşgın "Organize Sanayi Bölgemiz, sadece Çorum’un değil, ülkemizin de gururu. Girişimci ruhlarıyla harikalar çıkartan sanayicilerimiz hem istihdama katkı sağlıyor hem de ürettikleri ve ödedikleri vergilerle devletimize güç katıyor. Salih Aydın Bulvarı’nda Özel İdaremiz kazı ve dolgu çalışmalarını tamamladı. Biz de Çorum Belediyesi olarak 1700 ton asfalt serimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

