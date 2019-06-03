Çorum lise taban puanları 2019 Çorum lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Milli Eğitim Bakanlığı e okul lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2019. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Çorum lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Çorum lise yüzdelik dilimleri 2019.

Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi taban puanları

OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi taban puanları

SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi tab taban puanlarıan puanlarıi

ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi taban puanları

İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KARGI / Kargı Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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