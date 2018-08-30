Çorum KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Çorum KYK Yurtları, Çorum Kredi Yurtlar Kurumu / KYK Öğrenci Yurd, Çorum Öğrenci yurdu KYK devlet ve özel yurtlar rehberi iletişim, çorum kyk yurt ücretleri, Sungurlu KYK yurdu, Çorum İskilipli Atıf Hoca yurdu30 Ağustos 2018 Perşembe 15:32
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Çorum KYK Yurtları, Çorum Kredi Yurtlar Kurumu / KYK Öğrenci Yurd, Çorum Öğrenci yurdu KYK devlet ve özel yurtlar rehberi iletişim, çorum kyk yurt ücretleri, Sungurlu KYK yurdu, Çorum İskilipli Atıf Hoca yurdu
Çorum Devlet Yurtları yani Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları:
KYK ÇORUM-AKŞEMSEDDİN ERK.ÖĞR.Y.
Tipi: ERKEK
Telefon: 0364 201 07 13
Faks: 0 364 201 07 12
Adres: FEN LİSESİ 2. CADDE NO:2 ÇEPNİ MAHALLESİ
KYK HİTİT ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 364 225 61 21
Faks: 0364 2256120
Adres: FEN LİSESİ CAD. NO:31/E ÇEPNİ MAH.
KYK OSMANCIK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 03646113811
Faks:
Adres: KIRABAŞI MEVKİİ KOYUNBABA MAHALLESİ
Çorum Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
Merkez – Özel Buhara Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 216
Telefon : 364 227 10 00
Adres : Ulukavak Mah. 1.Selçuk Cad. No=2
Çorum Özel Civan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 112
Telefon : 364 224 50 19
Adres : Yavruturna Mahallesi Gazipaşa Sokak No-66 Çorum
Çorum Özel Damla Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 103
Telefon : 364 224 16 81
Adres : Karakeçili Mahallesi Alaybey Sokak No:96/A Çorum
Çorum Özel Kaleli Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 180
Telefon : 364 212 89 80
Adres : Gülabibey Mahallesi Anıtevler 1.Sokak No-9 Çorum
Çorum Özel Osmanbey Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 59
Telefon : 364 213 10 44
Adres : Cepni Mah. Dr. Pertevbey Sok. No:22 Çorum
Çorum Özel Yukseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 291
Telefon : 364 225 11 71
Adres : Çepni Mah. Hıdırlık Cad.No:86
Çorum Özel Akademi İlahiyat Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 112
Telefon: 3645050077
Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. NO:42/A
Çorum Kul Kız Öğrenci Apartları
Yavru Turna Mh. 1.Kulaksız Sk. No:22 Çorum
Kapasite: 82 Yurt Yetkilisi: Mustafa Kul GSM: 0 532 241 94 24
Sungurlu Hitit Kız Öğrenci Yurdu
Adres: Sunguroğlu Mh. Prf. Necmettin Erbakan Cad . Bilge iş Merkezi
Yapı Kredi Bankası Üzeri No:57/3 Çorum
Kapasite: 104 Yurt Yetkilisi: Funda Şahin – Yasin Şahin GSM: 0 541 208 06 19
Sungurlu Sıla Kız Öğrenci Yurdu
Adres: Sungurlu Mah. Cengiz Topel Cad. No:2 Sungurlu / Çorum
Yurt Yetkilisi: Hüsamettin Dağhan GSM: 0 542 683 74 47