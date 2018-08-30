Çorum KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Çorum KYK Yurtları, Çorum Kredi Yurtlar Kurumu / KYK Öğrenci Yurd, Çorum Öğrenci yurdu KYK devlet ve özel yurtlar rehberi iletişim, çorum kyk yurt ücretleri, Sungurlu KYK yurdu, Çorum İskilipli Atıf Hoca yurdu

Çorum Devlet Yurtları yani Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları:

KYK ÇORUM-AKŞEMSEDDİN ERK.ÖĞR.Y.

Tipi: ERKEK

Telefon: 0364 201 07 13

Faks: 0 364 201 07 12

Adres: FEN LİSESİ 2. CADDE NO:2 ÇEPNİ MAHALLESİ

KYK HİTİT ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 364 225 61 21

Faks: 0364 2256120

Adres: FEN LİSESİ CAD. NO:31/E ÇEPNİ MAH.

KYK OSMANCIK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 03646113811

Faks:

Adres: KIRABAŞI MEVKİİ KOYUNBABA MAHALLESİ

Çorum Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

Merkez – Özel Buhara Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 216

Telefon : 364 227 10 00

Adres : Ulukavak Mah. 1.Selçuk Cad. No=2

Çorum Özel Civan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 112

Telefon : 364 224 50 19

Adres : Yavruturna Mahallesi Gazipaşa Sokak No-66 Çorum

Çorum Özel Damla Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 103

Telefon : 364 224 16 81

Adres : Karakeçili Mahallesi Alaybey Sokak No:96/A Çorum

Çorum Özel Kaleli Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 180

Telefon : 364 212 89 80

Adres : Gülabibey Mahallesi Anıtevler 1.Sokak No-9 Çorum

Çorum Özel Osmanbey Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 59

Telefon : 364 213 10 44

Adres : Cepni Mah. Dr. Pertevbey Sok. No:22 Çorum

Çorum Özel Yukseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 291

Telefon : 364 225 11 71

Adres : Çepni Mah. Hıdırlık Cad.No:86

Çorum Özel Akademi İlahiyat Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 112

Telefon: 3645050077

Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. NO:42/A

Çorum Kul Kız Öğrenci Apartları

Yavru Turna Mh. 1.Kulaksız Sk. No:22 Çorum

Kapasite: 82 Yurt Yetkilisi: Mustafa Kul GSM: 0 532 241 94 24

Sungurlu Hitit Kız Öğrenci Yurdu

Adres: Sunguroğlu Mh. Prf. Necmettin Erbakan Cad . Bilge iş Merkezi

Yapı Kredi Bankası Üzeri No:57/3 Çorum

Kapasite: 104 Yurt Yetkilisi: Funda Şahin – Yasin Şahin GSM: 0 541 208 06 19

Sungurlu Sıla Kız Öğrenci Yurdu

Adres: Sungurlu Mah. Cengiz Topel Cad. No:2 Sungurlu / Çorum

Yurt Yetkilisi: Hüsamettin Dağhan GSM: 0 542 683 74 47