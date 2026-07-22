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Aktüel Çorum Hitit Fuar ve Festivali Başladı
Aktüel

Çorum Hitit Fuar ve Festivali Başladı

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Çorum Hitit Fuar ve Festivali Başladı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, görkemli kortej yürüyüşüyle başladı. Açılış programında, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı Hitit Fuar ve Festivali’ne ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Hürriyet Meydanı’nda başlayan açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Mehteran takımı, halk oyunları ekipleri ve yurt içi ile yurt dışından gelen toplulukların yer aldığı kortej, şehir merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.

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