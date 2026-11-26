Çorum FK-Kocaelispor maçı ne zaman? Çorum FK'de hazırlıklar devam ediyor
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Kocaelispor karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdüren Arca Çorum FK'de teknik heyet ve futbolcuların antrenman temposu yükseldi. Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, kritik mücadele öncesinde taktik ve fiziksel çalışmalarına ağırlık verdi. Peki Çorum FK-Kocaelispor maçı ne zaman? İşte takımın son antrenmanından detaylar ve maç tarihi..
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Kocaelispor ile karşılaşacak Çorum FK maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve ısınma çalışmalarıyla başladı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Rondo çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular, topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.