Çorum Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocukları Eğlenceyle Buluşturuyor

Geçtiğimiz günlerde Buhara Kültür Merkezi’nde sinema etkinliği düzenleyen Çorum Belediyesi, bu kez çocuklar için buz pateni ve bowling etkinlikleri gerçekleştirdi.

Etkinlikler, çocuklar tarafından büyük ilgi görürken, aileler de yoğun katılım gösterdi. Çocuklar hem eğlenip sosyalleşme fırsatı buldu hem de tatillerini unutulmaz anılarla değerlendirme imkânı yakaladı.