SON DAKİKA
Aktüel Çorum Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocukları Eğlenceyle Buluşturuyor
Aktüel

Çorum Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocukları Eğlenceyle Buluşturuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çorum Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocukları Eğlenceyle Buluşturuyor

Çorum Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların okul stresinden uzaklaşıp keyifli vakit geçirmesi için düzenlediği etkinliklere hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Buhara Kültür Merkezi’nde sinema etkinliği düzenleyen Çorum Belediyesi, bu kez çocuklar için buz pateni ve bowling etkinlikleri gerçekleştirdi.

Etkinlikler, çocuklar tarafından büyük ilgi görürken, aileler de yoğun katılım gösterdi. Çocuklar hem eğlenip sosyalleşme fırsatı buldu hem de tatillerini unutulmaz anılarla değerlendirme imkânı yakaladı.

