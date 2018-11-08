THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Çoruh Nehri'nde 180 santimlik dev yayın balığı yakaladı!

Artvin'de bulunan Çoruh Nehri'nde dev bir yayın balığı yakalayan Uğur Durmuş, "Kuzu bu" diyerek sevdiği balıkla fotoğraf çektirdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:22
Çoruh Nehri'nde 180 santimlik dev yayın balığı yakaladı!

Artvin'de Uğur Durmuş (27), Çoruh Nehri'nde 40 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. 

Kentte oturan Uğur Durmuş, Çoruh Nehri'nde avlanırken dev bir balığa rastladı. Oltaya takılan 40 kilo ağırlığında ve 1 metre 80 santim uzunluğunda balığı sudan çıkarmakta güçlük çeken Durmuş, yakınlarından yardım istedi. Durmuş ve yakınlarının yardımıyla balık, uzun uğraşlar sonucu nehirden çıkarıldı.

Nehir kenarına çıkardığı balığın yanına uzanıp anı fotoğrafı çektiren Durmuş, "Kuzu bu" diyerek yayın balığını sevdi. Balık avlamayı hobi olarak yaptığını belirten Uğur Durmuş, dev balığı komşuları arasında pay ederek dağıttığını söyledi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:22
  1. Artvin
  2. Çoruh Nehri
  3. Uğur Durmuş
  4. balık avı
  5. dev yayın balığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atatürk Havalimanı'nda 31 kilogram kokain ele geçirildi
    1. Atatürk Havalimanı'nda 31 kilogram..
    2. Karanlık odatv milleti aşağılayıp,..
    3. 91 gümüş sikke ele geçirildi
    4. Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti!..
    5. Kaymakamlık binasında kafasına sıktı,..
    6. Üniversite öğrencisi sınava gitmek..
    7. CHP İstanbul adayları belli oldu,..
    8. Çay kanseri önlüyor mu?
    9. Galatasaray'da Fernando Reges koşulara..
    10. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: El..
    11. Yunanistan işsizlikte gerilemeyi..
    12. İkiz bebeği olanlara aylık müjde! 24..
    13. Okan Buruk'tan flaş Demirel mesajı!
    14. İspanya Başbakanı'na suikast engellendi!
    15. Başakşehir kalecisi Mert Günok,..
    16. Merzuki: Bu krizin artık bitmesi lazım
    17. Adana'da otomobil askeri araç ve polis..
    18. Çorum Belediyespor kaptanı Oğuzhan..
    19. Bakan Murat Kurum açıkladı! Yüzde 151..
    20. Dünya devi banka açıkladı! 'Dolar..
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...