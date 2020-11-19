Cortana nedir?

Microsoft şirketi tarafından geliştirilen Microsoft Cortana, Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile sistemi, Microsoft Band ve Microsoft Band 2, Windows Karma Gerçeklik için yapılan ve Windows 10, iOS, Android ve Xbox One'a gelecek olan akıllı kişisel asistan olarak bilinmektedir. Windows Mobile, Windows Phone 7, Windows Phone 8 ve önceki Microsoft Windows sürümlerinde uyumlu olmadığı biliniyor. Cortana hatırlatmaları ayarlayabilirken klavye girişi gerektirmeden doğal sesi tanıyabilmesi mümkün. Cortana aynı zamanda Bing arama motorundaki bilgileri kullanarak soruları cevaplayabilme kapasitesine sahiptir.

Cortana ilk defa San Francisco'da düzenlenen Microsoft BUILD Geliştirici Konferansı'nda 2 ile 4 Nisan 2014 tarihleri arasında sunuldu. Microsoft tarafından Windows Phone ve Windows'un gelecek işletim sistemlerinin ‘makyaj’ı olarak planlanan önemli bir öğe olarak sürüldü. Cortona Adını ise Microsoft'un video oyun serisi Halo'da bulunan bir yapay zekâ karakter olan Cortana'dan aldı. Söz konusu karakteri seslendiren Jen Taylor, kişisel asistanın ABD'ye özgü versiyonunun da sesi oldu.