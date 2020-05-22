Corona virüsün oluşturduğu zihin yorgunluğuna bitkisel çözümler

Sıkıntılarında bu yüzden hep kaçtığı yer tabiat örtüsü olmuştur. Bugün de koronavirüs musibetinin insan ruhunda ve bedeninde meydana getirdiği travmatik reaksiyonların zararlarının giderilmesinde ve tedavisinde yine tabiat örtüsünün nimetlerine sarılmak durumunda olacaktır. Bugün maruz kaldığımız musibetin en belli etkilerinden birisi ise ‘Zihin’ yorgunluğu.

Hafıza dostu yiyecekler

Zihin yorgunluğunu yenmekte beslenme çok önemli rol oynuyor. Şifalı bitkilerin de zihin yorgunluğunu giderici ve zekayı canlandırıcı etkileri var. Genelde yaşlılar için büyük bir sorun olan unutkanlık, artık gençlerde de görülüyor. İki çeşit unutkanlık var. Birincisi basit unutkanlık, geriye dönüşü olan düzelebilen unutkanlık. Daha çok stres ve depresyonla oluşuyor. İkincisi ise kötü huylu unutkanlık. Hafıza kaybı, yani ‘Alzheimer’ hastalığı gibi beyindeki ağır hücre yıkımıyla ilgili oluşuyor. Beyindeki hücreler arası enerji transferinin bozulması, hücrelerin bilgileri kaydetme, tekrar çağırabilme, bilgileri depolayabilme ve özelliklerinin bozulması, unutkanlık olarak tanımlanıyor. Hafıza gücünü artırmak için, vitamin almak, dengeli beslenmek, temiz havada egzersiz yapmanın yanı sıra bitkilerin şifalarından da yararlanmak mümkün. Bu konuda bulunduğumuz her halukârda kolayca erişebileceğimiz bazı şifalı bitkileri hatırlamaya çalışalım.

l Ceviz: Her gün bol miktarda ceviz yenilmesi, hafızayı canlı tutmaktadır. Görüntü olarak da beyni andıran bir özellik taşıması, dikkat çekicidir. Konsantrasyon güçlüğü için etkilidir.

l Üzüm: Özellikle kurutulmuş üzüm dimağı kuvvetlendirir. Sınav dönemlerinde öğrenciler için bulunmaz bir besin kaynağıdır. Unutkanlık için her gün yenilmelidir.

l Soğan: Sarımsak gibi, kan dolaşımını sağlayıcı ve kanı temizleyici etkiye sahiptir. Damarda tıkanıklık yapan maddelerin fonksiyonlarına engel olur. Beyinsel faaliyetleri artırır. Zihin yorgunluğuna iyi gelen soğan, adeta C vitamini deposu. Mikroplara karşı vücut direncini güçlendirirken, damar sertliği, grip, astım ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu koruyor. Böbreklerde taş ve kumların düşürülmesinde de önemli rol oynuyor.

l Kırmızı biber: İçerdiği bolca C vitamini sayesinde, uyarıcı etki göstermektedir. Özellikle acı olanı tercih edilmelidir. Dimağı kuvvetlendirici olmasının yanı sıra, soğuk algılındığında meydana gelen ağrıların giderilmesi için de iyi bir kaynaktır.

l Buğday: Buğday unu; konsantrasyon bozuklukları ve ilgisizlik gibi durumlarda, dikkat eksikliğinde öğrencilerin yardımcısı olarak düşünülebilir. İçerdiği E vitamini sayesinde de hücrelerin yenilenmesinde rol oynar ve birçok minarelleri de içermektedir (B1, Ca, Mg, F, K, Fe, Zn, fosfatlar, vb.).

l Biberiye: Dolaşım sistemini düzenleyici ve zihin açıcı etkisi bulunuyor.

l Karanfil: Çay gibi demlenip tatlandırılarak içildiğinde hafızayı kuvvetlendiriyor, zihni açıcı ve unutkanlığı geçirici etki gösteriyor. Bu çay, kalp çarpıntısına iyi geliyor. Ayrıca, dişleri kuvvetlendirici etkisi de var.

l Ahududu: Bahçelerde yetiştirilebilen bir bitkidir. İnsana zindelik verir. İyi bir zihinsel yorgunluğu giderici özelliğe sahiptir.

l Kereviz: Unutkanlığı ve sinir yorgunluğunu giderir, idrar sökücü özelliği var. B vitamini, demir ve kireç içeren kereviz, böbrek taş ve kumlarının düşürülmesine yardım eder, kan ve süt yapar, karaciğeri temizler. Şeker, yüksek tansiyon ve romatizma da da faydalıdır.

l Reyhan: Bu yemyeşil bitkinin sadece yapraklarından çıkan keskin koku ile odaklanmayı artırıyor, stresi azaltıyor. Ama kendinizi biraz daha rahat hissetmek istediğinizde aynı aileden olan fesleğen bitkisinin çayını içebilirsiniz. Bu çay beyne kan akışını hızlandırarak ruh halinizi ve hafızanızı geliştirecektir.

l Adaçayı: Nane ailesinin bir üyesi olan adaçayı, hafızayı güçlendirici ve bazı çalışmalara göre Alzheimer’a karşı beyni güçlendirici etkileri ile en etkili şifalı bitkilerden biri. Hafıza için büyük önem taşıyan asetilkolin maddesini koruyan adaçayı ile ilgili yapılan araştırmalarda gençlerin hafıza testlerinde bir doz adaçayı aldıktan sonra daha yüksek puan aldığı görülüyor. Allah(cc)’ın yarattığı bu şifalı bitkileri kullanarak sıkıntılarımızı gidermeye çalışmak en makul bir yol olacağını düşünebiliriz.