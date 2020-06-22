Corona eve bağladı tadilatta masraf arttı

Akit Ekonomi

Türkiye’yi alarma geçiren yeni tip Corona virüsünden (Covid-19) ötürü evlerden dışarı adım atılamaması konutlar ile yazlıklarda tadilat çalışmalarına hız verilmesine imkân tanıdı. Evlerin duvarları ve balkonların tek tek boyandı, kapılar ve camlar bir bir yenilendi. Ne var ki tadilat ve tamirat çalışmaları, esnaf yerine internetten alışveriş yapan bazı tüketiciler için pahalıya patladı.

Fiyatlarda dalgalanma oldu

Covid-19 sürecini fırsata çevirmek isteyenler dolar kurunu da bahane ederek ithal nalburiye ürünlerinin fiyatlarını yüzde 30 arttırdı. Çelik kapının fiyatı bin 500 lirayı, boyanın 300 lirayı, camın 140 lirayı buldu. İşçilik maliyetleri de yükseldi. Bu durum vatandaşları büyük masrafların, borç yüklerinin altına girmek zorunda bıraktı. Öte yandan artık tadilatlarda mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ve iç cephe boyaları tercih ediliyor. Doktorlar tarafından da önerilen bu kimyasallar ile boyalara talebin daha da artacağı öngörülüyor. Bakterilerle savaşırken eğitim ve temizlik faaliyetlerini içeren ilaç dışı uygulamaların önemli olduğunu dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, şunları kaydediyor:

Önemli uyarı

“Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi düzgün çalışmayan veya bazı tedaviler sonucu bağışıklığı zayıflamış kişilerin yüzeylerdeki bakteri yükünden korunması ve çevresel önlemlere azami dikkat göstermesi Dünya Sağlık Örgütü’nün de dikkat çektiği bir konu. İşte onun için antibiyotik içermeyen, antibakteriyel özellikli güvenilir duvar boyalarının kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Zira bu boyalar, bakterilerin çoğalmasını engelleyip dışarıdan evimize taşınanların etkisiz hale getiriyorlar.”