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Aktüel Çorlu’da motosiklet kazası: Yaralılar var
Aktüel

Çorlu’da motosiklet kazası: Yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 genç kız yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 19:15:00 - 2023-01-10 19:15:57

Kaza, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi istikametine seyreden B.İ.’nin kullandığı 59 AGK 608 plakalı motosiklet, dengesini kaybeden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü B.İ. motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı N.D. hafif yaralandı.

Yaralı iki genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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