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Yerel Çorlu'da liseli Barış Sarp Karaca toprağa verildi, kaçan tanker sürücüsü gözaltına alındı
Yerel

Çorlu'da liseli Barış Sarp Karaca toprağa verildi, kaçan tanker sürücüsü gözaltına alındı

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Çorlu'da liseli Barış Sarp Karaca toprağa verildi, kaçan tanker sürücüsü gözaltına alındı

Çorlu'da tankerle çarpışan motosikletin sürücüsü Barış Sarp Karaca (17) toprağa verildi. Kaçan tanker sürücüsü S.K. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kullandığı motosikletin yakıt tankeriyle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi Barış Sarp Karaca (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan tanker sürücüsü S.K., Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) güvenlik kamerası incelemesiyle bulunarak gözaltına alındı; jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çorlu-Marmaraereğlisi kara yolu üzerindeki Seymen Mahallesi'nin Toptepe mevkisinde meydana geldi. Özel bir okulda 12'nci sınıf öğrencisi olan Karaca idaresindeki 59 APR 637 plakalı motosiklet, S.K. yönetimindeki 62 AL 662 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenaze, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tanker, Yeni Sanayi Bölgesi'nde park halinde bulundu

Kaçan sürücünün yakalanması için JASAT çalışma başlattı. Bölgedeki 6 güvenlik kamerasındaki 1,5 saatlik görüntüyü inceleyen jandarma, tankeri kaza yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yeni Sanayi Bölgesi'nde park halinde buldu.

Cenaze namazına Çorlu Belediye Başkanı ve okul arkadaşları katıldı

Karaca'nın cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Çorlu Önerler Mahallesi Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Karaca'nın okul arkadaşları, öğretmenler, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Öğretmen olan anne Buket ile baba Barış Karaca, büyük üzüntü yaşadı. Karaca, namazın ardından Önerler Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

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