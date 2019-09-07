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Çorlu’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Çorlu’da otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken cip sürücüsü ile cipteki yolcular yaralandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:44
Çorlu’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Çorlu’da otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken cip sürücüsü ile cipteki yolcular yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Çorlu - Tekirdağ yolu üzerinde Çorlu ParkKavşağı yakınlarında meydana geldi. Çorlu’dan Tekirdağ istikametine gitmekte olan Recep Güler yönetimindeki 59 FL 470 plakalı otomobil iddialara göre hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen Arzu Konyalı yönetimindeki 39 LA 339 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Recep Güler ile cip sürücüsü Arzu Konyalı ile cipte bulunan iki kişi yaralandı.


Olayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Recep Güler itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada cip sürücüsü Arzu Konyalı ile iki kişi yaralandı.


Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Çorlu - Tekirdağ yolu araçların kaldırılması ve polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından normale döndürüldü.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:44
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