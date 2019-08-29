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Çorlu’da ‘denetimli’ temizlik

Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan 19 hükümlü Gölbaşı Parkı’nda çevre temizliği yaptı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
Çorlu’da ‘denetimli’ temizlik

Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan 19 hükümlü Gölbaşı Parkı’nda çevre temizliği yaptı.


İstanbul Yolu Gölbaşı Parkı’nda çevre temizliği yapan denetimli serbestlik hükümlüleri, yetkililerin de nezaret ettiği çalışmalarda ellerindeki çöp poşetlerine etraftaki çöp ve atıkları topladı.


Yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kayıtlı hükümlülerden 19’unun katılımıyla Çorlu Gölbaşı Gençlik Parkı’nda temizlik faaliyeti yapıldığını söyledi.


Ülke genelinde bu uygulamanın yaygın olduğunu ve yer yer eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini de kaydeden Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, “Ortak olarak kullandığımız yaşam alanları ile doğanın temiz tutulması ve çevrenin temizlenerek korunması amacıyla, Adalet Bakanlığımız tarafından 26 - 29 Ağustos tarihleri arasında, Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi başlatıldı. Bu proje kapsamında biz de buranın temizliğini yapmak için bir etkinlik gerçekleştirdik. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak bütün vatandaşlarımızın hakkı” dedi.


Daha sonra, etrafı temizleyen denetimli serbestlik hükümlüleri ile sohbet eden ilçe protokolü alanı gezerek görevlilerden de etkinlikle ilgili bilgi aldı.


Etkinliğe Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ile Çorlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yöneticileri de katıldılar.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
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