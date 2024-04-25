Çorlu tren kazası davasında karar günü
Tekirdağ Çorlu'da 2018 yılında meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davanın karar duruşması bugün başladı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 348 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davanın 20'inci duruşması Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşiyor.
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