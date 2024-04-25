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Gündem Çorlu tren kazası davasında karar günü
Gündem

Çorlu tren kazası davasında karar günü

Yeniakit Publisher
2024-04-25 10:45:00 - 2024-04-25 10:54:03

Tekirdağ Çorlu'da 2018 yılında meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davanın karar duruşması bugün başladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 348 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davanın 20'inci duruşması Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşiyor.

 
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