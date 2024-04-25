Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı
6 sene önce 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasına ilişkin davada karar kamuoyu ile paylaşıldı.
Çorlu tren kazası davasında karar çıktı. Dava sonucu dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl, TCDD Birinci Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCDD Birinci Bölge Bakım Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli 9 yıl 2 ay ceza aldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Yaşanan kazada, 7'si çocuk 25 kişi can vermişti.