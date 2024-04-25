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Gündem Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı
Gündem

Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 11:33:00 - 2024-04-25 11:34:54
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı

6 sene önce 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasına ilişkin davada karar kamuoyu ile paylaşıldı.

Çorlu tren kazası davasında karar çıktı. Dava sonucu dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl, TCDD Birinci Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCDD Birinci Bölge Bakım Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli 9 yıl 2 ay ceza aldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Yaşanan kazada, 7'si çocuk 25 kişi can vermişti.

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Yorumlar

ne diyelim

bence anında işleme konulmalı maddi manevi tazminat verilmeli gidenler geri gelmez ama suclulardan rucu seklinde tazminat miktarları alınmalı ölenlere Allah rahmet etsin

Hüseyin sari

Besiktas taki yanan 29 kişiden bi ses var mı
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