Çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor

İçeriğindeki bileşenler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan çörek otunu toz haliyle de kullanmak mümkün. Satın aldığınız çörek otunun 2 tatlı kaşığı kadarını havanda döverek yağını çıkarıp tüketebilirsiniz.

Öğünlerin fazla kaçtığı gecenin ertesi sabahı içilecek 1 tatlı kaşığı soğuk sıkım çörek otu yağı sayesinde;

• Kan şekeri dengelenir, iştah kontrolü sağlanır.

• Sindirime yardımcı olur.

• Geceden sabaha düşen enerjinizin yükselmesine yardımcıdır.

• Mide hassasiyeti varsa, bulantı, ağrı gibi yardımcı olur. Fakat burada reflüsü olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir.

• Yorgun düşen karaciğerin toparlanmasına yardımcıdır.

• Uzun vadeli kullanıldığında zayıflamaya yardımcı olduğu klinik çalışmalarca kanıtlanmıştır. Çünkü vücutta insülin hassasiyetinin oluşmasına (hücrelerin insülini tanıması) yardımcı olur.

SOĞUK SIKIM ÇÖREK OTU YAĞI TERCİH EDİN

Kullanılan çörek otu yağının soğuk sıkım olması vücudun faydalanabilmesi açısından çok daha etkili. Soğuk sıkım yöntemi ile tercih edildiğinde herhangi bir kimyasal etkene ve ısıl işleme maruz kalmamış olur. Bu sayede içeriğinde ki bileşenlerden tam anlamıyla fayda sağlarken besin değerini de korumuş olursunuz. Aynı şekilde antioksidan kapasitesini de maksimum düzeyde kalır. Üstelik soğuk press yöntemiyle elde edildiğinde acılık veya boğazı yakma (tadında değişiklik olma) ihtimali olmaz.

Soğuk sıkım çörek otu yağını güvenilir markalardan, eczanelerden veya aktarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Kullanmadan önce uzmanınıza danışmayı unutmayın.