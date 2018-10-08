THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor

Çörek otu yağı bilimsel adıyla NigellaSativa içeriğinde bitkisel protein, karbonhidrat ve yağ ile birlikte vücudumuz için faydalı kalsiyum, potasyum, demir, çinko, selenyum, A,B,C ve E vitaminlerini barındırıyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:49
Çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor

İçeriğindeki bileşenler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan çörek otunu toz haliyle de kullanmak mümkün. Satın aldığınız çörek otunun 2 tatlı kaşığı kadarını havanda döverek yağını çıkarıp tüketebilirsiniz.

Öğünlerin fazla kaçtığı gecenin ertesi sabahı içilecek 1 tatlı kaşığı soğuk sıkım çörek otu yağı sayesinde;

• Kan şekeri dengelenir, iştah kontrolü sağlanır.

• Sindirime yardımcı olur.

• Geceden sabaha düşen enerjinizin yükselmesine yardımcıdır.

• Mide hassasiyeti varsa, bulantı, ağrı gibi yardımcı olur. Fakat burada reflüsü olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir.

• Yorgun düşen karaciğerin toparlanmasına yardımcıdır.

• Uzun vadeli kullanıldığında zayıflamaya yardımcı olduğu klinik çalışmalarca kanıtlanmıştır. Çünkü vücutta insülin hassasiyetinin oluşmasına (hücrelerin insülini tanıması) yardımcı olur.

SOĞUK SIKIM ÇÖREK OTU YAĞI TERCİH EDİN

Kullanılan çörek otu yağının soğuk sıkım olması vücudun faydalanabilmesi açısından çok daha etkili. Soğuk sıkım yöntemi ile tercih edildiğinde herhangi bir kimyasal etkene ve ısıl işleme maruz kalmamış olur. Bu sayede içeriğinde ki bileşenlerden tam anlamıyla fayda sağlarken besin değerini de korumuş olursunuz. Aynı şekilde antioksidan kapasitesini de maksimum düzeyde kalır. Üstelik soğuk press yöntemiyle elde edildiğinde acılık veya boğazı yakma (tadında değişiklik olma) ihtimali olmaz.

Soğuk sıkım çörek otu yağını güvenilir markalardan, eczanelerden veya aktarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Kullanmadan önce uzmanınıza danışmayı unutmayın.

 

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:49
  1. çörekotu
  2. çörekotu yağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında açıkladı: Siyaseti bırakıyorum
    1. Canlı yayında açıkladı: Siyaseti..
    2. Aziz Kocaoğlu canlı yayında açıkladı:..
    3. Akıllı telefon odaklanmayı güçleştiriyor
    4. Aziz Kocaoğlu da CHP'den şikayetçi
    5. Düdüklü tencere kullanmanın püf..
    6. AK Partili gençler 'Gezici' Zakkum'un..
    7. Bilgisayar korsanı, zararlı yazılımdan..
    8. Çörek otu yağının faydaları saymakla..
    9. ATM'ye kopyalama düzeneği..
    10. Bigadiç Belediye Başkanı ilçede neden..
    11. ABD'den Cemal Kaşıkçı tepkisi: Ağır..
    12. Astımdan kurtulmak için stresten uzak..
    13. Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin..
    14. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    15. Klopp çok sert konuştu: Dünyanın en..
    16. Binali Yıldırım Laricani ile görüştü
    17. Geniz akıntısına ne iyi gelir?
    18. Avrupa seferlerinin yüzde 6,2'si..
    19. Emmanuel Adebayor'dan Fenerbahçe itirafı
    20. Erdoğan Macar Meclis Başkanıyla görüştü
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu