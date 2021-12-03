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Kadın - Aile Çörek otu yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar?
Kadın - Aile

Çörek otu yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Çörek otu yağı, siyah kimyon bitkisinin tohumlarından elde edilen bir yağdır.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 19:22:00 - 2021-12-03 19:46:18
Çörek otu yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Tohum haliyle de çok faydalı olan çörek otu, yağ formuna kavuştuğunda cilde ve vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. 

 Çörek otu yağı faydaları nelerdir?

  • Antioksidan özelliklere sahiptir
  • İltihapların tedavisinde kullanılır
  • Kilo verme sürecine destek olur
  • Saç dökülmelerini azaltır
  • Bronşları temizler ve öksürüğe iyi gelir
  • Romatizmaya ve eklem ağrılarına iyi gelir
  • Kabızlığı giderir

Çörek otu yağı grip için nasıl kullanılır?

30-40 gram çörek otu 1 litre suda kaynatılarak, günde 2-3 bardak içilir. Veya günde 2-3 defa birer tatlı kaşığı çörek otu bal veya yoğurt ile birlikte yenilir. Tedavinin etkili olması için 2-3 ay kullanılması gerekir. Çörek otu döğülerek, zeytinyağı ile karıştırılır ve kaynatılarak ağrılı yerlere sürülebilir.

Çörek otunun faydaları 

  • Öksürüğe iyi gelir.
  • Hazmı kolaylaştırır.
  • İdrar söktürücüdür.
  • Grip tedavisinde kullanılabilir.
  • Baş ağrısını hafifletir
  • Romatizmal hastalıklara iyi gelir.
  • Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır.
  • Çörek otu özü, boğaz ağırısı ve şişmiş bademciklere iyi gelir.

Çörek otu çiçeği: Şam çörek otu ,Şam çörek otu, düğünçiçeğigiller familyasının nigella cinsinden, tek yıllık, çiçekleri güzel olduğu için süs bitkisi olarak yetiştirilen, otsu bir bitkidir. Anavatanı Akdeniz havzasıdır.

 

 

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