Çörek otu yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Tohum haliyle de çok faydalı olan çörek otu, yağ formuna kavuştuğunda cilde ve vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor.

Çörek otu yağı faydaları nelerdir?

Antioksidan özelliklere sahiptir

İltihapların tedavisinde kullanılır

Kilo verme sürecine destek olur

Saç dökülmelerini azaltır

Bronşları temizler ve öksürüğe iyi gelir

Romatizmaya ve eklem ağrılarına iyi gelir

Kabızlığı giderir

Çörek otu yağı grip için nasıl kullanılır?

30-40 gram çörek otu 1 litre suda kaynatılarak, günde 2-3 bardak içilir. Veya günde 2-3 defa birer tatlı kaşığı çörek otu bal veya yoğurt ile birlikte yenilir. Tedavinin etkili olması için 2-3 ay kullanılması gerekir. Çörek otu döğülerek, zeytinyağı ile karıştırılır ve kaynatılarak ağrılı yerlere sürülebilir.

Çörek otunun faydaları

Öksürüğe iyi gelir.

Hazmı kolaylaştırır.

İdrar söktürücüdür.

Grip tedavisinde kullanılabilir.

Baş ağrısını hafifletir

Romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır.

Çörek otu özü, boğaz ağırısı ve şişmiş bademciklere iyi gelir.

Çörek otu çiçeği: Şam çörek otu ,Şam çörek otu, düğünçiçeğigiller familyasının nigella cinsinden, tek yıllık, çiçekleri güzel olduğu için süs bitkisi olarak yetiştirilen, otsu bir bitkidir. Anavatanı Akdeniz havzasıdır.