Çorap ve soğan ne alaka mı? İşte cevabı...

Çorap ve soğan ne alaka dediğinizi tahmin ediyoruz. Kulağa çok saçma gelen bir ikili olsalar da aslında çorabın içine konan soğanın faydası büyük, özellikle gece yatmadan önceden konursa. Peki ne işe yarar gelin birlikte öğrenelim...

Havalar soğumaya başladı, kış soğuk yüzünü yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Salgınlar, soğuk algınlığı vakaları giderek artıyor. Birçoğumuz ilaç kullanmak istemiyoruz ve doğal yollarla hastalığı atlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sizler için harika bir yöntem hazırladık. Grip, soğuk algınlı, nezle gibi enfeksiyonlardan gece çorabınızın için soğan koyarak kurtabilirsiniz. Nasıl mı, işte tarifi...

Çorabınızın içine bir kez soğan koyup yattığınızda, bunu artık hep yapmak isteyeceksiniz. Muhtemelen bu yöntemin neye iyi geldiğini merak ediyorsunuzdur

Soğanın şifalı özelliklerini bilmeyen yoktur zaten. Görünüşte oldukça basit ve sıradan gözüken soğanın pek çok sorunu çözdüğü bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. İşte tam da bu yüzden bu harika besinin hangi sorunlara iyi geldiğini ve nasıl kullanmamı gerektiğini anlatmak için bu listeyi hazırladık ve ekstra olarak da işinizi kolaylaştıracak bir video ekledik.

Dengesiz havalara maruz kalıp soğuk algınlığına mı yakalandınız? Ya da ortalıkta dolaşan grip virüslerinden biri mi size bulaştı? Belirlileri hissettiğiniz an ayak tabanınızın altına soğan koyun ve çorabınızı giyin. Bu şekilde uyumak vücudu virüslerle savaşması için güçlendirecek ve iyileşme sürecinizi hızlandırıacaktır.

Belki hatırlarsanızı, anneannelerimiz ve babaannenlerimiz biz küçükken hastalandığımızda yatağımızın başına bir soğan koymamızı isterlerdi. Bunun sebebi de yukarıda bahsettiğimiz gibi soğanın oldukça şifalı bir besin oluşudur.

Ağlatırken sağlık veriyor

Kokusu sevilmese de, doğrarken eziyet etse de soğan tam bir şifa deposu. İşte soğanın faydaları...

Diş çürümesi ve oral enfeksiyonlara karşı etkilidir. Çiğ olarak çiğnendiğinde 2-3 dakika içerisinde ağızdaki bakteri ve mikropların ölmesini sağlar.

Soğan kan sulandırıcı etkisiyle kardiyovasküler hastalıklardan kişiyi korur.

Bal ve zeytinyağı ile karıştırılarak uygulandığında soğan suyu sivilcelerden kurtulmanızı sağlar.

Bir kaşık soğan ve zencefil suyunun cinsel isteği arttırdığı bilinmektedir.

Kanser gibi tedavisi zor olan hastalıklarda sorunlu hücrelerin gelişimini engelleyerek korunma sağlar.

Göz yakmaması için ne yapılmalı?

Soğanı doğrarken keskin bıçak kullanın. Keskin bıçak, soğanı ezmeden dilimlemenizi sağlar. Ayrıca doğrama esnasında daha az enzim salınmasına yol açar. Bu yüzden gözleri daha az yakar.

Soğanı kesmeden önce buzlukta 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Havaya salınan enzimleri azaltır. Ancak soğanı buzlukta çok uzun süre bekletmemeye özen gösterin.

Soğan doğrarken ağızdan nefes almak ve dili dışarı çıkarmak gerekir. Dil dışarıdayken soğandaki gaz ıslak dile çekilir. Bu sayede gözyaşı üretilmez. Ancak bir anlık dalgınlıkla unutup burnunuzdan nefes alırsanız, gözleriniz anında yaşaracaktır.



