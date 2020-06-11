  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çöpten atık toplarken görüntülenen engelli çocuğa yardım

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan engelli çocuk ve ailesine Türk Kızılay ekipleri yardım götürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:15:10 -
Çöpten atık toplarken görüntülenen engelli çocuğa yardım

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan engelli çocuk ve ailesine Türk Kızılay ekipleri yardım götürdü.



Türk Kızılay’ı İskenderun Şubesi görevlileri ve gönüllüleri, çöpten atık toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 10 yaşındaki Suriyeli İsmail İtli ve ailesinin Dumlupınar Mahallesi’ndeki evlerine gıda kolisi, yatak, giyim, mutfak gereçleri ile çocuklar için eğitim seti yardımlarını götürdüler. 6 çocuklu ailenin 10 yaşındaki engelli oğlu Suriyeli İsmail İtli gelen yardımları görünce mutluluğu yüzüne yansıdı. Suriye savaşı başladıktan hemen sonra savaştan kaçarak Hatay’ın İskenderun ilçesine gelen aileye daha öncede yardım yapıldığını, bundan sonrada yapılacağını belirten Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, ihtiyaç sahibi herkese Türk Kızılay yardımlarını ulaştırdıklarını söyledi.


Suriyeli İsmail İtli de yardımda bulunan Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı