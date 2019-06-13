Çöpte ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında Hatay Merkez Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesindeki bir çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin Endonezya uyruklu annesi, gözaltına alındı.

Hatay'da çöp konteyneri içinde ölü bulunan bebeğin annesi olduğu belirlenen Endonezya uyruklu Kadek Ayu R. gözaltına alındı.



Hatay Merkez Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi üzerindeki çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeği cesedi bulundu. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, Endonezya uyruklu Kadek Ayu R.'yi (29) gözaltına aldı. Kadın sorgusunda bebeğin ölü doğduğunu, ne yapacağını bilemediğini ve bir poşete sararak çöp kutusuna bıraktığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadek Ayu R., yapılan sağlık kontrolünün ardından Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.

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