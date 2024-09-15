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Yerel Çöpte bulunan çıplak erkek cesedinin sırrı çözüldü
Yerel

Çöpte bulunan çıplak erkek cesedinin sırrı çözüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-15 20:29:00 -

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Bidon içerisinde ayakları bağlı olarak bulunan cesedin emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğu belirlenirken, oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesine bağlı Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette erkek cesedi buldu. Belediye personelinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz erkek cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Emekli öğretim görevlisi olduğu anlaşıldı

Çöpte bidon içerisinde ayakları bağlı çıplak halde bulunan cesedin kimliğini belirmek için yoğun çaba harcayan Mersin polis, ölen kişinin Anamur ilçesindeki İskele Mahallesi'nde oğlu O. Doludeniz ile birlikte yaşayan, Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğunu belirledi.

Babasının cesedini bidona koyup ticari taksi ile çöp alanına götürmüş

Ölen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O. Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Bu arada bulunan ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

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Yorumlar

Ozan Kaya

Vallahi yazık, verdiği ifadedeki gibi babasını evde ölü bulup böyle bir şeye yeltendiyse yazık. Nasıl aileden ve aileye değerden kopmuş ki bunu düşünmüş. Yok eğer kendi katledip böyle yaptıysa yine yazık ve yine nasıl aileden ve aileye değerden kopmuş ki bunu düşünmüş ve yapmış. Kıssas isteyeceğim ama bence akli melekelerini yitirmiş veya yitirme yolunda olabilir.

Koparan

Türk toplumu; Saldirgan, tahammülsüz bir hale nasil geldi sorusunun cevabi; Görünen köy klavuz istemez Ata sözü en basit cevabi olsa gerek.Nedeni ise; Inanilsın veya,inanilma sın gerçek.Bir asir önce Bilincli bir şekilde bu maddeyi Anayasaya ermeni koydu ve dediki; İslamı şimdi bitirdik.Sira Allah' 'ı unutturmaya kaldı dedi. Iste yil 2024 dejenetere olmus bir Türk toplumu..! Toplum Milli birlik ve bütünlüğü.Din, iman,Ahlak, örf ve adet degerlerimizi kaybettik. Icimizdeki siyonist düşünceye haiz kisilerin törpülemesiyle benligimizi zehirlehip, bati roma kültürüyle bütün lestik, parcaladik,sildik süpürdük gerici, yobaz lakirtilariyla siyoniste benzedik.Anne,baba,baba anne, bebek demedik, öldürmeyi moda bildik, Balta, tabanca, bicakla saldırmayı efelik, yiğitlik belledik..!
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